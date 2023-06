AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel: “Bazı sosyal medya hesaplarında gördüm Elbistan’da teşkilat ziyareti sırasında bir tatsızlıktan bahsedilmiş zannedersem oradaki durumu da ben vatandaşlarımıza ilk ağızdan ikaz etmek istiyorum açıkçası. Ekinözü ilçemizde bir su probleminden dolayı vatandaşlarımız iki köy aralarında gerilmişler. Onu tabi ifade ederken vatandaşlarımız oradaki rahatsızlıklarını biraz daha yüksek dille ifade ettiler olay bunda ibaret. İlçe belediye başkanızda bu noktada konuştular. Zannedersem o konuda artık valiliğimiz, kaymakamlığımız, devletimiz bu noktada hangi iradeyi gösterirse zaten mahallerimizde ona razı olacaklardır. Siyaset olarak bizi ilgilendiren bir konu değil açıkçası artık orada çünkü sulama suyu alakalı bir konuydu. Orada vatandaşlarımız. Kaymakamlığımızın, valiliğimizin, DSİ’nin verdiği kararlarla artık oradaki süreç yönetilecektir. Bunun yani şunu görüyoruz açıkçası burada bunu da vatandaşlarımız paylaşmak isterim. Yani nerede bir program yapsak vatandaşlarımızla çok güzel programlar yapıyoruz. Ama ne yazık ki Kahramanmaraş’ta bir cenah var ki kesinlikle ve kesinlikle huzursuzluktan böyle en ufakta bir olay çıkartabilir miyiz gayreti içerisinde her programımızı anı anına takip ediyorlar. Aslında anı anına takip etmeleri bizi sevindiriyor. Çünkü orada vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu özellikle sayın cumhurbaşkanımıza göstermiş oldukları teveccühü bir kez daha onların da görmesi bizi mutlu ediyor açıkçası. Biz vatandaşla siyaset yapıyoruz. Tabi ki vatandaş her türlü sorununu bize her türlü şekilde ifade edebilir. Bizde bundan çekinmeyiz, buralardan kaçmayız, korkmayız. Allaha şükürler olsun bugüne kadar böyle siyaset yaptık bunda sonrada bu şekilde siyaset yapacağız. Vatandaşlarımız bize her türlü tepkisini her şekilde ifade edecekler bundan sonrada, burada da dediğim gibi tüm açıklığıyla şimdi bakıyoruz Kahramanmaraş’ta yerel medya hem işte malum birkaç parti var biliyorsunuz sadece bunlarla gündeme gelmeye çalışan. Bunların işte ulusal medyadaki uzantıları hemen bunları servis eden kaynaklar bunlar. Burada sanki büyük bir problem varmış gibi ifade ediyorlar. Orada tüm vatandaşlarımız orada bulunan tüm partililerimiz olaya şahitlerdir ki sadece iki mahallenin arasında ki su probleminden kaynaklanan orada vatandaşlarımız bu rahatsızlığı dile getirmesiyle ilgili yoksa ne partimize bir sitem, ne bir sıkıntı diye getirildi. O mahalleler bize Allaha şükürler olsun biz o mahallelerdeki vatandaşlarımıza minnettarız bize her zaman her seçimde çok büyük oranda oy vermiş insanlar, onların her tepkisi bizim başımızın üzerindedir. Bundan sonrada öyle olmaya devam edecektir. O yüzden buralarda bir kendilerince AK Parti’yi vurma gayreti içerisinde olan siyasetçilere söylüyorum buralardan onlara ekmek çıkmaz. Buralardan AK Parti’yi vuramazlar AK Parti milletiyle siyaset yapar milletin her türlü tepkisini de göğüsler ve onun önlemi almaya çalışır burada da valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız inşallah iki mahallemizin bu sorununa muhakkak bir çözüm yolu bulacaklardır. İki mahallemizi de mutlu edeceklerdir.”