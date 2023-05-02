Bunlar da ilginizi çekebilir

Burada sorun ve talepleri dinleyen Aday Debgici, 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici , erkenez ve Karacasu mahallelerinde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

14 Mayıs seçimleri için Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.