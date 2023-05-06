14 Mayıs seçimleri için Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.



Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Ekinözü Ve Afşin İlçelerinin Gaziler, Kürtül, Demirlik, Alişar, Ataköy, Türkmenler, Arıtaş mahallelerinde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.



Burada sorun ve talepleri dinleyen Aday Debgici, 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Her Zaman Olduğu Gibi Sahada Vatandaşların Yanında Olduklarını İfade Etti.