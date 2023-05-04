28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç, 3. Ve 5. Toptancılar çarşısını, galericiler sitesini ve dere pazarına giderek buradaki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerinde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Program sonunda Aksu Haber’e konuşan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç, “bu süreçte vatandaşların partimize ve cumhurbaşkanımıza ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.