28. dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ak kadrolar sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç, toptancılar çarşısı ile yaş sebze ve meyve halindeki Esnaf ve Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi.

Burada Çalışanlar ve müşterilerle de Bir Süre Sohbet eden Aday Dr. Gezginç, 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı DR. Hasan Gezginç, “halkımızın destekleriyle zorlu süreci atlatacağız” dedi.