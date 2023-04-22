Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Tekerek Bölgesindeki Esnaf Ve Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Burada Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Eden Aday Gürbak Onların Bayramlarını Kutlayarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Herkesin Ramazan Bayramını Tebrik Ederek Birlik Beraberlik İçerisinde Hareket Edeceklerine Dikkat Çekti.