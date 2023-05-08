Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Küçük Sanayi Sitesindeki Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

İşletmeleri Tek Tek Gezen Aday Gürbak, Esnaf Ve Vatandaşların Halini Hatırını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Sadece Seçim Sürecinde Değil Her Zaman Milletin Yanında Milletten Biri Olduklarını İfade Ederek Yavaş Yavaş Toparlanmaya Başlanıldığını Dile Getirdi.



