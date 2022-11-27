Kahramanmaraş’ta Da Bu Kurslardan Bir Tanesini Düzenleyen Türkiye Su Altı Federasyonu İstihdam Garantisi De Veriyor.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç İstihdam Garantili Dalgıçlık Kursunda Başarılı Olan 5 Dalgıcın Sertifika Törenine Katıldı.

Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzunda Gerçekleştirilen Törende Kurs Sonucu Başarılı Olan Dalgıçlara Sertifikaları TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Güvenç Tarafından Takdim Edildi.

Ayrıca Kursu Başarıyla Bitirip Sertifikasını Alan Dalgıçlar TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Güvenç’in Aracılığı İle Kentin Balık Üretiminde Söz Sahibi Bir Firması Tarafından İşe Alındı.

Burada Bir Açıklama Yapan TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederek Gençlerin İstihdam Edilmesinin Çok Önemli Olduğunu İfade Etti.