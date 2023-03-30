Ünal ilk olarak Türkoğlu kaymakamlığına giderek, Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun’dan depremin ilçeye etkisini ve oluşturulan yaşam alanlarının ne durumda olduğuyla alakalı bilgiler aldı.

Daha sonra Ünal beraberinde Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Ve Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel İle Birlikte iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Ünal, samimi sohbetleri ve güler yüzleri için vatandaşlara teşekkür ederek, Ramazan aylarını tebrik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Türkoğlu’nu eskisinden daha iyi bir şekilde toparlayacağız inşallah” dedi.