AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Ateş topu" ve Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğraflarını seçen Öçal, spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" ve Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşamda ise Muhammed Said'in "İdlip'de kar" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Öçal, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.



