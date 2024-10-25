AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Mağralı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi. İşletmeleri tek tek ziyaret eden Debgici, esnafın ve vatandaşların halini hatırını sorup samimi sohbetlerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Milletvekili Debgici, Kahramanmaraş için durmaksızın çalıştıklarını belirterek vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Debgici, "Kahraman şehir için el birliğiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını bizzat dinliyor, onların taleplerine en hızlı şekilde çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz" dedi.