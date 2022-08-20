AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Adana İl Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Mehmet Cihat SEZAL KİMDİR?

8 Mayıs 1980 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Baba adı Ali, Anne adı Feriha'dır.

İş adamı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2013 yılında Kamu Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladı. 2002 yılında Kipaş Holding'te yönetici yardımcısı olarak iş hayatına atıldı. 2004 yılından itibaren sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurarak iş hayatını devam ettirdi.

Siyasi hayatına 2004 yılında AK PARTİ Gençlik Kollarında Başkan Yardımcılığı ile başlayan Mehmet Cihat Sezal, 2009-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı, 2014 yılında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 12 Şubat İlçe Koordinatörlüğü, 2015-2018 yılları arasında İl Başkan Yardımcılığı ve Dulkadiroğlu İlçe Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 9 Ocak 2013 yılında KASİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilen Sezal, halen KASİAD Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2017 yılından itibaren Kahramanmaraş Emniyet Asayiş Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

İngilizce bilen Sezal, evli ve iki çocuk babasıdır.