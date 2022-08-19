Bir dizi temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen şehrin yatırımlarını yakından takip ederek bir bir hayata geçirilmesi için gece gündüz demeden mücadele verirken Ankara siyasetinin güçlü isimlerinden biri olan Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Aksu Tv 4.5g canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Ülke siyasetinin marka ismi olan Ünal konuşmasında Kahramanmaraş genelinde hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Grup Başkanvekili Ünal konuşmasının devamında 80’li 90’lı yıllarda Türkiye’nin 75cent’e muhtaç olduğunu ve bugün ise 60 km yola 6 milyar yatırım yapabildiklerine dikkat çekti.

Ülkesini seven yine ülkesi için gece gündüz çalışır ifadelerine yer verdi.