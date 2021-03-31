Ak Parti MYK Üyesi Ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a hayırlı olsun ziyareti!

KAHRAMANMARAŞ 31.03.2021, 16:40
Ak Parti MYK Üyesi Ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a hayırlı olsun ziyareti!