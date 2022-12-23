Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki baba-oğul benzetmesine ilişkin "Arabesk filme benzemeye başladı” ifadelerini kullandı.

"Biraz arabesk filmlere benzemeye başladı. O, onu seviyor, öteki onu daha çok seviyor, bir aile ilişkisi ortaya çıkıyor, burada vahşet, dehşet, dram, her şey bir arada. Tabii bu gerçekten çok apolitik ve garip de bir tablo ama nihayetinde tabii bir siyasi parti içerisinde bu kadar çok 'Ben sana sahip çıkıyorum', öteki 'Ben sana sahip çıkıyorum' gibi bir yaklaşım ortaya koyma ihtiyacı, hissediyorsa biz Türkiye'deki siyaseti gözlemlememizden zaten biliyoruz ki burada bir cari açık var ki sık sık bu cari açığı kapatmak için bu söylem kullanılıyor."