Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksinde Oy Kullan Ak Parti Delegeleri Temayül Yoklamasına Yoğun Katılım Sağladı.

Gerçekleştirilen Temayül Yoklamasına Katılan Ak Parti Kurucularından Biri Olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Ak Parti’nin 20 Yılda Büyük Bir Yol Kat ettiğini söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Ali Ünsal Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Birlik Beraberlik Mesajları Verdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Mustafa Kemal Hançerli İse Kahramanmaraş’ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Canla Başla Çalışacaklarını Söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Şule Boynueğri İse Tüm Adaylara Başarı Dileklerinde Bulunarak Kazananın Kahramanmaraş Olacağını Söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Fatih Mehmet Erkoç İse Temayül Yoklamasının Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Necati Selvitop Kahraman Şehre Hizmet Noktasında Böyle Bir Karar Aldığını İfade Etti.