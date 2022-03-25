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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Afşin Belediyesini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 16:34
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Afşin Belediyesini ziyaret etti