Dün YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listesinin üçte ikisinin yeni isimlerle zenginleştirildiği görülürken, AK Parti birçok şehirde kadrosunu tamamen yeniledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uzun süredir vurgu yaptığı değişim mesajı ile 3 dönemlikler dâhil olmak üzere, partinin mevcut milletvekili kadrosunun yüzde 66'sı liste dışı kaldı.

AK Parti'nin toplamda mevcut 285 milletvekilinden 181'i yeniden listeye alınmadı. Listelerde teşkilatlardan gelen isimlere ve gençlere ağırlık verildi, liste başlarına şehirleri sürükleyecek isimler yerleştirildi. AK Parti'ye bir anlamda 'Gençlik aşısı' yapıldı.