Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin indirimi ve motorin zammı sonrası araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşurken sevindirici haber geldi.

Sektörden edinilen bilgiye göre benzin ve motorinde yarın akşam saatleri itibarıyla geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim gelmesi beklenirken güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.