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GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

Sponsor Plaketini İse Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’ye, Kahramanmaraş Ömer Faruk Coşkun Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na, İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan Üstad Turizm İşletmecisi Süheyla Şirikçi’ye, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüs Yönetim Kurulu Başkanı H.İbrahim Gürsoy’a, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Germanicia Otel Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli’ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör KMTSO- Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’ya, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Aliona Klinik İşletme Sahibi Nurdan Abdik İle Göz Hastalıkları Uzmanı Onur Abdik’e, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan İse Melsa İnşaata Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Avşaroğlu’na Takdim Etti.

Yaşam Boyu Onur Ödülünü İse Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Gazeteci Ali Eskalen’e, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’a Takdim Etti.

Bu anlamda Protokol Plaketleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ a verildi.

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