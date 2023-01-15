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Yağmurda üşümesinler diye montuna sarıp kucağında ahıra götürdü

Yağmurda üşümesinler diye montuna sarıp kucağında ahıra götürdü

Programa ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, gece katılan tüm konuklara teşekkür etti.

Protokol Plaketler, Jüri Plaketleri, Yaşam Boyu Onur Ödülü, Meslek Vefa Ödülleri ve Agc Özel Ödülünün verildiği gecede; Asayiş Haberi, Yılın Spor Köşe Yazarı, Yılın Fotoğrafı, Yılın Ulusal Medya Ödülleri, Yılın Köşe Yazarı, Yılın Tasarımı, Yılın İnternet Portalı, Yılın Spor Haberi, Yılın Tv Programı, Yılın Görüntüsü ile Yılın Haberi dallarında ödüller verildi.

Kahramanmaraş siyaseti, kent protokolü, iş dünyasından ve basın camiasından yoğun katılımın sağlandığı gecede ödüller sahiplerini buldu.

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