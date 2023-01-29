Müşteri memnuniyeti ilk sırada tutan AKDO, birbirinden farklı tatların yanı sıra, kahvaltı menüsüyle de misafirlerini ağırlıyor.

Özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, ailesiyle kahvaltının keyfini çıkartmak isteyen vatandaşların ilk tercihi akdo sarayı şubesi oluyor.

Ebeveynler kahvaltılarını yaparken çocuklar ise oyun alanında gönüllerince eğleniyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan akdo sarayı şube müdürü Ömer kandilcik, “şubemizde bulunan çocuk oyun alanında minik misafirlerimize palyaço sürprizi hazırladık. Hem ailelerin hem de çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri akdo sarayı şubesine tüm misafirlerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.