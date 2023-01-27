25 Ocak Salı günü Gerger ilçesi Aşağı Dağlıca köyünde önceki gün şarampole yuvarlanarak alev alan kamyonda yaralanan iki kişi, bölgede elektrik arızasına müdahale için bulunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. arıza ekibinde görevli Şükrü Yerlikaya ve Erkan Öğüt tarafından kurtarılarak hastaneye intikalleri sağlanmıştı.

Bugün konuyla ilgili yürekleri ısıtan bir gelişme daha yaşandı. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. kazayı görerek olaya müdahale eden personellerini, insan hayatına gösterdikleri duyarlılık için ödüllendirdi.

Yaralılara müdahale ederek iki kişinin hayatını kurtaran elektrik arıza personellerini kabul eden AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan, Enerji Piyasası ve Tüketici Hizmetleri Direktörü Ali Güngör ve Adıyaman Bölge Müdürü Arslan Aslan’ın da hazır bulunduğu toplantıda ilgili personellere plaket ve ödül takdim ederek teşekkürlerini iletti.