Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan “Enerji Verimliliği Haftası” dolayısıyla enerji israfının önüne geçilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerji Verimliliği Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerini tasarruf ve verimli enerji kullanmaya teşvik edici etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Akedaş İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri tarafından enerji tasarrufunun püf noktaları ve enerji verimliliği içerikli sunum gerçekleştirildi.