Dijital Bağlantı Sistemi sayesinde tüketiciler ve müellifler açısından emek ve zaman kaybına neden olan birçok işlem artık dijital platform üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Bilgi Teknolojileri Dibas Proje Yöneticisi Cemile Karaokur Doğruluk Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “Dijital Bağlantı Sistemi ile müellif akreditasyon işlemi, e-imza ile proje onayı, bağlantı görüşü, bağlantı anlaşması, tesisat muayene, geçici kabul ve başvuru durum sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Tüketiciler ve Proje Müellifleri Dijital Bağlantı Sistemi portaline dibas.akedasdagitim.com.tr adresinden ulaşabilecekler” diye konuştu.