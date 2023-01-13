Akedaş enerji verimliliği haftası dolayısıyla düzenlediği seminerler ile öğrencilere enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasının püf noktalarını anlattı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta belirlenen okullarda enerjiyi doğru kullanmanın püf noktaları anlatıldı.

Öğrenciler pür dikkat dinledikleri seminerlerde doğru kullanımla ilgili merak ettikleri birçok soru yönetti.

Akedaş düzenlediği seminerler ile enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Elbistan Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Ahmet Geçen geleceğin büyükleri olan çocuklara enerjinin doğru kullanımını anlatan Akedaş ekiplerine teşekkür etti.

Seminerin düzenlendiği İstiklal İlkokulu Müdür Yardımcısı Ali Bodovoğlu da kendilerinin de enerji tasarrufuna önem verdiklerini belirterek, öğrencilere dada şimdiden enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasının püf noktalarının anlatılmasının gelecek adına sevindirici olduğunu söyledi.

Seminere katılan öğrenciler ise enerjinin nasıl kullanılması gerektiği ve verimli kullanım yöntemlerini öğrendiklerini söyledi.