AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, yeni yetenekleri keşfetmek ve Türk basketboluna katkı sağlamak amacıyla basketbol altyapı seçmeleri çalışmalarına başladı. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu sporcuların katıldığı seçmelerde, genç basketbolcular yeteneklerini sergileme imkânı buldu.

Kulübün altyapı koordinatörü Murat Hisarkaya, altyapının sporcuların kariyerlerinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Hisarkaya, seçmelerde geleceğin yıldızlarını yetiştirme hedefiyle çalıştıklarını belirterek, sporcuların teknik becerileri, fiziksel yeterlilikleri ve takım içindeki uyumları gibi kriterler üzerinden değerlendirildiklerini ifade etti.

Seçmelerin ardından başarılı bulunan sporcular, İstiklal Spor’un altyapı takımlarına katılma ve profesyonel bir spor kariyerine adım atma şansı elde edecek. Kulüp, bu süreçle hem bölgedeki genç yetenekleri basketbol sahasına kazandırmayı hem de Türk basketbolunun geleceğine katkı sağlamayı amaçlıyor.