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AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. enerji kesintileri ile ilgili kamuoyu duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Tüketicilerimiz;

6 Şubatta yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen depremlerin üzerinden geçen süreçte  Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde meydana gelen hasarın izlerinin silinmesi, hayatın normal  akışına dönebilmesi adına tüm kurumlar gibi AKEDAŞ olarak bizlerin de çalışmaları ilk günden bu yana  yoğun bir biçimde devam etmektedir.Asrın felaketi, şehirlerimize olduğu kadar şehirlerimizin alt yapısına da oldukça büyük zararlar vermiştir.  Bu kapsamda enerji nakil hatları ile trafolar gibi şebeke unsurlarında meydana gelen hasarların onarımı  kısa bir sürede yapılmıştır. Onarımın mümkün olmadığı kısımlar için ise yeni elektrik şebekeleri yapılmış  ve yapılmaya devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar süresince gerçekleştirilen planlamalar  doğrultusunda elektrik tesislerinin devreye alınması aşamalarında kısa süreli enerji kesintileri yapılması  zorunluluğu doğmaktadır.Aynı zamanda depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile sorumluluk sahamız içerisinde yer alan  Adıyaman illerinde bir yandan yıkık binaların enkazları kaldırılırken diğer yandan acil yıkılacak ve ağır  hasarlı binaların yıkımları, ilgili kuruluşlar koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden yıkım  çalışmaları esnasında şirketimizden kaynaklanmayan nedenlerle zaman zaman zarar gören enerji nakil  hatları ve trafo binaları nedeniyle enerji kesintileri yaşanırken, yine hafriyat kaldırma çalışmaları  süresince can ve mal güvenliği açısından bu bölgelerde yer alan enerji nakil hatları ve trafolarda kısa  süreli enerji kesintileri yapılmaktadır.Tüm bu durumlara paralel, bölgemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde  seyretmesinden kaynaklı olarak klima gibi elektrik tüketimi yüksek cihazların yoğun kullanımının enerji  sarfiyatını arttırması ile hat ve trafolarda oluşan yük ve deprem sonrası dönemde yaşam alanlarının  şehirlerimizin belirli bölgelerde yoğunlaşması ile bu bölgelerde tüketimin olağan dışı artması nedeniyle  de enerji arzında aksamalar meydana gelmektedir.AKEDAŞ olarak enerji arzının güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.  Ekiplerimiz ilave tedbirlerle oluşan kesintilere anında müdahale etmekte ve enerji arzının sürekliliğinin  sağlanması adına 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.Diğer yandan yaşanan depremler sonrasında şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde  gerçekleştirilen planlamalar doğrultusunda yatırımlar ile şebeke yenileme çalışmalarımız da yoğun bir  biçimde devam etmektedir. Enerji arz güvenliği noktasında görülen eksikliklerin hızla giderilmesi  yönünde gerekli aksiyonların alınmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edilecektir.  Bu süreçte siz değerli tüketicilerimize bizlere verdiğiniz destek ve anlayışınız için teşekkür ederiz.