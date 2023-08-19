AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. enerji kesintileri ile ilgili kamuoyu duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Tüketicilerimiz;

6 Şubatta yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen depremlerin üzerinden geçen süreçte Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde meydana gelen hasarın izlerinin silinmesi, hayatın normal akışına dönebilmesi adına tüm kurumlar gibi AKEDAŞ olarak bizlerin de çalışmaları ilk günden bu yana yoğun bir biçimde devam etmektedir.Asrın felaketi, şehirlerimize olduğu kadar şehirlerimizin alt yapısına da oldukça büyük zararlar vermiştir. Bu kapsamda enerji nakil hatları ile trafolar gibi şebeke unsurlarında meydana gelen hasarların onarımı kısa bir sürede yapılmıştır. Onarımın mümkün olmadığı kısımlar için ise yeni elektrik şebekeleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar süresince gerçekleştirilen planlamalar doğrultusunda elektrik tesislerinin devreye alınması aşamalarında kısa süreli enerji kesintileri yapılması zorunluluğu doğmaktadır.Aynı zamanda depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile sorumluluk sahamız içerisinde yer alan Adıyaman illerinde bir yandan yıkık binaların enkazları kaldırılırken diğer yandan acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların yıkımları, ilgili kuruluşlar koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden yıkım çalışmaları esnasında şirketimizden kaynaklanmayan nedenlerle zaman zaman zarar gören enerji nakil hatları ve trafo binaları nedeniyle enerji kesintileri yaşanırken, yine hafriyat kaldırma çalışmaları süresince can ve mal güvenliği açısından bu bölgelerde yer alan enerji nakil hatları ve trafolarda kısa süreli enerji kesintileri yapılmaktadır.Tüm bu durumlara paralel, bölgemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden kaynaklı olarak klima gibi elektrik tüketimi yüksek cihazların yoğun kullanımının enerji sarfiyatını arttırması ile hat ve trafolarda oluşan yük ve deprem sonrası dönemde yaşam alanlarının şehirlerimizin belirli bölgelerde yoğunlaşması ile bu bölgelerde tüketimin olağan dışı artması nedeniyle de enerji arzında aksamalar meydana gelmektedir.AKEDAŞ olarak enerji arzının güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Ekiplerimiz ilave tedbirlerle oluşan kesintilere anında müdahale etmekte ve enerji arzının sürekliliğinin sağlanması adına 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.Diğer yandan yaşanan depremler sonrasında şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde gerçekleştirilen planlamalar doğrultusunda yatırımlar ile şebeke yenileme çalışmalarımız da yoğun bir biçimde devam etmektedir. Enerji arz güvenliği noktasında görülen eksikliklerin hızla giderilmesi yönünde gerekli aksiyonların alınmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edilecektir. Bu süreçte siz değerli tüketicilerimize bizlere verdiğiniz destek ve anlayışınız için teşekkür ederiz.