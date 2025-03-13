AKEDAŞ, Ramazan ayı vesilesiyle geleneksel iftar programını, personelleriyle birlikte keyifli bir ortamda gerçekleştirdi.

Şirketin düzenlediği bu anlamlı etkinlikte, yönetim kurulu üyesi Alişan Arıkan, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan ve Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Kutlay Paksoy ile birim müdürlerinin yanı sıra çok sayıda personel de katılım sağladı.

İftar programında, şirketin yöneticileri ve personelleri bir araya geldiler.

Birlik ve beraberliğin güçlendirildiği, samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlik, katılımcılara Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı sundu.

AKEDAŞ, her yıl düzenlediği bu tür etkinliklerle çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve şirket içindeki dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

İftar programı, katılımcılara Ramazan ayının ruhunu birlikte yaşama fırsatı sunarken, şirketin sosyal sorumluluk bilincini de gözler önüne serdi.