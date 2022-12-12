Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu Ağzıkarahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Manisa'ya giden Hazım K. (52) idaresindeki 50 ACM 170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritteki Çanakkale'den Nevşehir'e yolcu taşıyan Deniz Ü. yönetimindeki 19 KK 704 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan oğlu Rıdvan K. (20) yaralanırken, otobüste bulunan yolcu ve personel kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.