Pazarcık Merkezli 04.17'deki 7,7 Büyüklüğündeki Depremin Ardından, 13.24'te Meydana Gelen Elbistan Merkezli Depremde Hasarlı Çok Sayıda Bina Yıkıldı. İkinci Büyük Depremin Yıkıcı Etkisiyle Kahramanmaraş'ta Yayın Yapan Aksu Televizyonu'nun Dulkadiroğlu İlçesindeki Binasında Da Hasar Oluştu.

Fakat Bağımsız Mühendisler Tarafından Yapılan Araştırma Ve İncelemeler Sonucu Binanın Sadece Yan Tarafındaki Binanın Üzerine Düşmesiyle Hasar Aldığı Fakat Taşıyıcı Kolonlarında, Kirişlerinde Herhangi Bir Problem Olmadığı Tespit Edildi.

Konuyla İlgili Olarak Doç. Dr. Adnan Yener Aksu TV Binasının Bodrum Katından En Üst Kata Kadar Bütün Alanları Gezerek Yaptığı Açıklamada Birazdan İzleyeceğiniz Görüntülerden De Anlaşılacağı Üzerine Binanın Herhangi Bir Kolon Yada Kirişlerinin Bir Tanesinde Bile En Küçük Bir Çatlak En Küçük Bir Hasar Görülmemekte, Binanın İçerisine Girmeden Dışarıdan Bakarak Bu Binanın Yıkılması Gerektiği Tarzında Düzenlenen Rapordan Daha Sonra Gelen Tecrübeli Mühendisin Beyanına Göre Gelen Mühendislerin Yeterince Tecrübeli Olmayan Mühendisler Tarafından Rapor Tutulmuş Ancak Doç. Dr. Adnan Yener’in Daha Sonra Israrlı Çabaları Sonucu Daha Tecrübeli Çevre Şehircilik Bakanlığı Mühendisleri Gelip Binanın İçerisini Gezmiş Gelen Mühendisler Binanın Sağlam Olduğunu Taşıyıcı Sisteminde Bir Sorun Olmadığını Ancak Daha Önce Gelen Daha Az Tecrübeli Mühendislerin Dışarıdan Bakarak Tutmuş Oldukları Tutanağın Kayıtlara Geçtiğini Değiştirilemeyeceğini Söyledi. Doç. Dr. Adnan Yener, Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumun En Son Kahramanmaraş Ziyaretinde Üniversiteden Binanın Durumuyla İlgili Rapor Çıkartılırsa Kararının Değişebileceğini Söylemesi Üzerinde Doç. Dr. Adnan Yener Üniversiteye Binanın Çürük Yada Onarılabilir Olduğuyla İlgili Bir Rapor Verilmesi İçin Dilekçe Verdiğini Çevre Şehircilik Görevlilerine Bakan Kurumun Açıklaması Doğrultusunda Üniversitenden Rapor Çıktıktan Sonra Eğer Bina Çürükse Yıkılsın Eğer Onarılabilirse Onaralım Zaten Depremde Bir Darbe Yedik Evimiz İş Yerimiz Arabamız Enkaz Altında Kaldı Elimizde Kalan Bu Bina Eğer Üniversitenin Vereceği Raporu Doğrultusunda Çürükse Yıkılsın Onarılabilirse Onaralım. Üniversitenin Raporu Çıkıncaya Kadar Yıkım İşleminin Durdurulmasını İstiyorum Dedi.