Kahramanmaraş’ın marka değeri olan Maraş Dondurması artık günümüzde dünyanın dört bir yanında tanınıyor.

Bugünse 19 Temmuz “Dünya Dondurma günü”.

“Dünya Dondurma Günü”ne özel kampanya yapan MADO ise tüm şubelerinde vatandaşlara ücretsiz dondurma ikramında bulundu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur bugüne özel tüm şubelerinde böyle bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi Alpedo-Kervan Lezzet Grubu ise vatandaşlara bu özel günde görsel şölenler sundu.

Öte yandan AKDO Dondurma şubelerinde vatandaşlara dondurma ikramında bulunarak bu özel günü böyle kutladı.