1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Tayfun Özbek o anları Aksu Haber’e anlattı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekâtı zaferinin 46. yıl dönümünde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek Aksu Haber’e Konuştu

Gazi Özbek, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşadıklarını anlattı.

Konuşmasının devamında Özbek, harekâtın Ada'ya barış ve huzur getirdiğini, Kıbrıslı Türklerin de can güvenliğini sağladığını söyledi.