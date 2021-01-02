2020 yılında Aksu TV Haber sitemizde en çok okunan 10 haberimiz

Dünyamız ve ülkemiz için 2020 yılını geride bıraktık. Dünyadaki gündem sıcaklığını korurken, ülkemizde de birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Kahramanmaraş'ta da 2020 yılı zor bir yıl olarak tarihte yerini alırken, Aksu TV Haber okuyucuları da Kahramanmaraş'ta yaşanan gelişmelerde en çok takip ettiği 10 haberi sizler için derledik.

Elde edilen verilere göre en çok siyasi haberlere ilgi olduğu gözlendi.

Haberleri detaylı okumak için başlıklara tıklayarak ilgili habere ulaşabilirsiniz.

İŞTE AKSU TV HABER WEB SİTEMİZDE EN ÇOK OKUNAN 10 HABER:

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen S.A.K, aynı evde yaşadığı kız arkadaşını dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş’ta küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın sekizincisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında Elbistan’da gerçekleştirilmişti.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde corona virüs (Covid-19) hastalarıyla ilgilenen Abdulkadir Ateş isminde sağlık personelinin küçük kızına sarılamadığı anlar yürek burkmuştu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın ortaya koyduğu önemli projelerden olan Kamu Külliyesi Projesi’nde sona gelindi. Dulkadiroğlu Belediye Hizmet Binası’nın hizmete başladığı külliye alanında, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı da taşınma için gün saymıştı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde oldukça zehirli olan uğur böceği örümceği görüldü. Küçük olmasına rağmen çok zehirli olduğu öğrenilen böcek görenleri şaşırtmıştı.

Kahramanmaraş'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş’ta altı yıldır faili belli olmayan cinayeti aydınlatan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza atarak, zanlıyı kıskıvrak yakalanmıştı.

Çin'de akvaryum balığı olarak bilinen ve özellikle otellerde kullanılan Türkiye'de ise üretimi yaygın olmayan koi balığı Kahramanmaraş’ta üretilmeye başlanmaştı.

Onikişubat ilçesinde besicilik yapan Ali Uyduran, canlı hayvan borsasında 1 ton 100 kilogramlık "Paşa" isimli danayı, sıkı bir pazarlıkla 27 bin liradan satılmıştı.