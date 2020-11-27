Adım Otomotiv Citreon’de Kampanyalar Bitmiyor!

10 Yıla Aşkın Tecrübesiyle Kahramanmaraş Ve Bölge Halkına Hitap Eden Adım Otomotiv Kampanyalar Yapmaya Devam Ediyor.

0 Kilometre Ve 2. El Araç Satışları Yapan Adım Otomotiv Citreon ve Kia Markalarını Bünyesinde Bulundurarak Kahramanmaraşlı Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Ediyor.

Adım Otomotiv Araç Satışının Yanı Sıra Her Türlü Marka Araca Servis Bakımı, Hasarlı Araç Onarımı Ve Yol Yardım Desteği Sağlamaya Devam Ediyor.

Adım Otomotiv Servis Müdürü Murat Ünlü Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdi.