Adım Otomotiv Citreon’de Kampanyalar Bitmiyor!
10 Yıla Aşkın Tecrübesiyle Kahramanmaraş ve Bölge Halkına Hitap Eden Adım Otomotiv Kampanyalar Yapmaya Devam Ediyor.
AKSU TV HABER 27.11.2020, 17:47
10 Yıla Aşkın Tecrübesiyle Kahramanmaraş Ve Bölge Halkına Hitap Eden Adım Otomotiv Kampanyalar Yapmaya Devam Ediyor.
0 Kilometre Ve 2. El Araç Satışları Yapan Adım Otomotiv Citreon ve Kia Markalarını Bünyesinde Bulundurarak Kahramanmaraşlı Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Ediyor.
Adım Otomotiv Araç Satışının Yanı Sıra Her Türlü Marka Araca Servis Bakımı, Hasarlı Araç Onarımı Ve Yol Yardım Desteği Sağlamaya Devam Ediyor.
Adım Otomotiv Servis Müdürü Murat Ünlü Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdi.
14°
açık
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:22
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Wolverhampton
|9
|14
|10. M. United
|8
|13
|11. Crystal Palace
|9
|13
|12. Arsenal
|9
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|9
|12
|9. Valencia
|10
|12
|10. Elche
|8
|12
|11. Getafe
|9
|12
|12. Real Betis
|10
|12
|13. Barcelona
|8
|11
|14. Osasuna
|9
|11
|15. Deportivo Alaves
|10
|10
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7