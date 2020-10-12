Adli Yardım Komisyon Başkanı Av. Salih Aslan Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV ekranlarından her sabah izleyicisiyle buluşan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Güne Başlarken’e Adli Yardım Komisyon Başkanı Av. Salih Aslan konuk oldu.
AKSU TV HABER 12.10.2020, 18:26
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Av. Salih Aslan Güne Başlarken’de adli yardım nedir, nerede nasıl başvurulur, kimler başvurabilir, gibi soruların cevaplarını izleyiciyle paylaştı.
Av. Salih Aslan konuşmasının devamında adli yardıma ne zaman hangi konuda başvurulur sorusunun cevabını Aksu TV ekranlarından seyirciyle paylaştı.
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