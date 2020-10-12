Adli Yardım Komisyon Başkanı Av. Salih Aslan Güne Başlarken’e konuk oldu!

Av. Salih Aslan Güne Başlarken’de adli yardım nedir, nerede nasıl başvurulur, kimler başvurabilir, gibi soruların cevaplarını izleyiciyle paylaştı.

Av. Salih Aslan konuşmasının devamında adli yardıma ne zaman hangi konuda başvurulur sorusunun cevabını Aksu TV ekranlarından seyirciyle paylaştı.