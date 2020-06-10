Ağız, diş ve çene cerrahi Uzmanı Kuybu, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Ağız, diş ve çene cerrahi Uzmanı İsmail Kuybu Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne Başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 10.06.2020, 16:24 11.06.2020, 13:24
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Ağız, diş ve çene cerrahi Uzmanı İsmail Kuybu implant tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Ağız, diş ve çene cerrahi Uzmanı İsmail Kuybu konuşmasının devamında implant yaptırmanın üst yaş sınırının olmadığını söyledi.
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