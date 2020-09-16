Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Vekili aynı zamanda Sosyolog Gözde Cerit, Güne Başlarken'e konuk oldu!
Aksu Tv Nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Sabah Kuşağı Programlarından Güne Başlarken’in Bugünkü Konuğu Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Vekili Aynı Zamanda Sosyolog Gözde Cerit Oldu.
AKSU TV HABER 16.09.2020, 14:44 16.09.2020, 19:22
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Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde E-Devlet üzerinden 13 Bin Aile Danışmanlığı Başvurusu alındığından söz etmişti.
Kahramanmaraş'ta da 1903 kişi danışmanlık hizmeti aldı.
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