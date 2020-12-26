AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan Aksu TV’ye tebrik!

Ödüle layık görülenler listesinde Kahramanmaraş’ın dünyaya açılan penceresi olan kurumumuz “Yılın Yerel Televizyonu” ödülünü almaya hak kazandı.

Kahraman şehrin birçok kesiminden tebrik mesajlarının yanı sıra bizleri gururlandıran bir tebrik mesajı da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal’dan geldi.

“Yılın Yerel Televizyon”u ödülüne layık görülen @aksutv yi tebrik ediyorum. Kahramanmaraşımızın tanıtımına büyük destek sağlayan Cüneyt Beyit ve ekibine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. pic.twitter.com/SK8gPkmxfD — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) December 25, 2020

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yılın Yerel Televizyonu”u ödülüne layık görülen Aksu TV’yi tebrik ediyorum. Kahramanmaraşımızın tanıtımına büyük destek sağlayan Cüneyt Beyit ve ekibine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. ifadelerine yer verdi.

Gerek şehrimizin daha iyi tanıtılması noktasında gerekse temsiliyeti ve inovatif düşüncelerle 15 yıldır her geçen gün çıtayı daha da yükseklere taşınması noktasında kararlılıkla ve emin adımlarla ilerleyen Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise peş peşe gelen ve bizleri onurlandıran tebrikler karşısında yaptığı açıkmada şu ifadelere yer verdi.

Sayın bakanımız ödül kadar kıymetli tebriğiniz çalışma azmimize güç kattı.

Kurulduğu günden bugüne öncelikle Kahramanmaraş’ın ardından ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu ülkenin yerli ve milli değerlerine sahip çıkma hassasiyeti ile yayıncılık hayatını sürdüren Aksu TV bu sorumluluğun bilinci ile hareket etmiş ve etmeye devam edecektir. Ekseninde daha güçlü bir Kahramanmaraş olan Aksu TV yayın hayatı çizelgesinde en büyük desteği kadirşinas halkımız ve değerli devlet büyüklerimizin manevi desteklerinden almıştır. Yine Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde kurumumuza layık görülen "İbrahim Toru Yılın Yerel TV Özel Ödülü" vesilesi ile bir devlet büyüğümüz olmasının yanında özelde bu şehrin Ankara’daki gür sesi, ülkemizi makûs bir kadere terk eden esaret zincirlerini kırıp dağıtan erdemliler hareketinin lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olması ile gurur ve övünç kaynağımız olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın tebrikleri bizlere büyük bir moral ve motive sağlamış, gücümüze güç katmıştır.

Sayın Bakanımız ve kıymetli izleyicilerimiz Aksu TV en büyük ödülün sizlerin takdirlerinde olduğu bilincinin sorumluluğu ile yayın hayatına devam edecektir. Kıymetli destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.