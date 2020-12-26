AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan Aksu TV’ye tebrik!

Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

AKSU TV HABER 26.12.2020, 15:30 26.12.2020, 19:06

Ödüle layık görülenler listesinde Kahramanmaraş’ın dünyaya açılan penceresi olan kurumumuz “Yılın Yerel Televizyonu” ödülünü almaya hak kazandı.

Kahraman şehrin birçok kesiminden tebrik mesajlarının yanı sıra bizleri gururlandıran bir tebrik mesajı da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal’dan geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yılın Yerel Televizyonu”u ödülüne layık görülen Aksu TV’yi tebrik ediyorum. Kahramanmaraşımızın tanıtımına büyük destek sağlayan Cüneyt Beyit ve ekibine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. ifadelerine yer verdi.

Gerek şehrimizin daha iyi tanıtılması noktasında gerekse temsiliyeti ve inovatif düşüncelerle 15 yıldır her geçen gün çıtayı daha da yükseklere taşınması noktasında kararlılıkla ve emin adımlarla ilerleyen Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise peş peşe gelen ve bizleri onurlandıran tebrikler karşısında yaptığı açıkmada şu ifadelere  yer verdi.

Sayın bakanımız ödül kadar kıymetli tebriğiniz çalışma azmimize güç kattı.

Kurulduğu günden bugüne öncelikle Kahramanmaraş’ın ardından ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu ülkenin yerli ve milli değerlerine sahip çıkma hassasiyeti ile yayıncılık hayatını sürdüren Aksu TV bu sorumluluğun bilinci ile hareket etmiş ve etmeye devam edecektir. Ekseninde daha güçlü bir Kahramanmaraş olan Aksu TV yayın hayatı çizelgesinde en büyük desteği kadirşinas halkımız ve değerli devlet büyüklerimizin manevi desteklerinden almıştır. Yine Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde kurumumuza layık görülen  "İbrahim Toru Yılın Yerel TV Özel Ödülü" vesilesi ile bir devlet büyüğümüz olmasının yanında özelde bu şehrin Ankara’daki gür sesi, ülkemizi makûs bir kadere terk eden esaret zincirlerini kırıp dağıtan erdemliler hareketinin lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olması ile gurur ve övünç kaynağımız olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın tebrikleri bizlere büyük bir moral ve  motive sağlamış, gücümüze güç katmıştır. 

Sayın Bakanımız ve kıymetli izleyicilerimiz Aksu TV en büyük ödülün sizlerin takdirlerinde olduğu bilincinin sorumluluğu ile yayın hayatına devam edecektir. Kıymetli destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal #aksu tv haber #Aksu Haber #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:38
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 13 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 15 30
2. Altay 15 29
3. Giresunspor 15 29
4. Ankara Keçiörengücü 15 27
5. Samsunspor 15 27
6. Altınordu 16 27
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 15 28
3. M. United 14 27
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12