AK Parti MYK Toplantısında damaklar Kervan Alpedo İle tatlandı!

Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yoğun çabalar harcayan turizm elçisi Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun girişimleriyle, Kahramanmaraş saray mutfağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının beğenisine sunuldu.

Sunulan yemeğin yanında “SARAY MUTFAĞINDAN GÜNÜMÜZE MARAŞ MUTFAĞINA YOLCULUK” adlı Kahramanmaraş adına mektup bırakıldı. Mektupta;

Sayın Cumhurbaşkanım,

Maraş’ta yemek, özenle kurulan ve paylaştıkça bereketlenen sofralar, demek.

Dondurması, pul biberi, ekşi ahıdı, sarı çeltik pirinci, tarhanası, dalından kopma körpecik zeytinleri, Ahır Dağı’nın eteklerinde otlanan kuzuları ve daha nicesiyle doğanın cömertliği demek.

Kadim kültürün ışığında ustalık ve nezaket, demek.

Gözü de, gönlü de boldur Maraşlının.

Alın teri, mahareti ve selamları ile bugün günlerden Kahramanmaraş!

Kahramanmaraş'ın dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Kahramanmaraş’ı gerektiği en iyi yerlere ulaştırmak için çabaları hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’nda da Kahramanmaraş’ı ve dondurmasının kapılarını bir kez daha dünyaya açan başkan Kervancıoğlu yaptığı dondurma kesme şovuyla da izleyenleri cezbetmişti.

Başkan Kervancıoğlu, kentin yöresel lezzetlerini bu tarz programlara taşıyarak dünyanın dört köşesindeki insanların Kahramanmaraş’ın saray mutfağını tanımasını sağlıyor

Yapılan Bu çalışmaların devamını diliyor Alpedo-Kervan Lezzet Grubu’nu canı gönülden tebrik ediyoruz.