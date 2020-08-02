Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bayramda da tüketicinin yanında
Kurban Bayramının 3. Gününde de Şehri Aydınlatan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedbirlerini Üst Seviyeye Çıkararak Çalışmalarına Aralıksız Olarak Devam Ediyor.
AKSU TV HABER 02.08.2020, 19:12
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Kurban Bayramının 3. Gününde de Şehri Aydınlatan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedbirlerini Üst Seviyeye Çıkararak Çalışmalarına Aralıksız Olarak Devam Ediyor.
Bu Kapsamda Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz Bayram Boyunca Aldıkları Tedbirleri Aksu Haber’le Paylaştı.
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