Aksu TV ailesi Hurda Cafe ve restoranda bir araya geldi
Aksu TV ailesi olarak yeni yayın dönemine başladığımız şu günlerde kurumumuzda çalışan ekip arkadaşlarımıza Hurda Cafe ve Restaurant’ta eğlence tertip edildi.
Kahramanmaraş’a kazandırılan Hurda Cafe ve Restaurant’ta Aksu TV çalışanlarını misafir eden Avşaroğlu ailesi Anadolu Medya Ödüllerinde yılın yerel kanalı seçilmesi sebebiyle yemek ve canlı müzik etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Haber Müdürü Murat Eğridağ, Sosyal Nedya Koordinatörü, İçyapımlar Koordinatörü Sercan Yarım, Haber Muhabirleri, Kameramanlar ve Sosyal medya ekibi katılım sağladı.
Etkinlikte canlı müzikler eşliğinde eğlenilirken katılım sağlayan çalışma arkadaşlarımızı bu kez sorular cevap veren taraf oldu.
Hurda Cafe ve Restaurant İşletme Yöneticisi Ahmet Güllüce ise yaptığı açıklama da “Aksu TV ailesini almış olduğu ödül ve yeni yayın dönemine girdiği şu günlerde misafir etmek istedik” diye konuştu.
Güllüce öte yandan mekan hakkında bilgiler verdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Alanyaspor
|10
|20
|4. Fenerbahçe
|10
|19
|5. Karagümrük
|10
|18
|6. Beşiktaş
|9
|17
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|20
|2. Sevilla
|9
|20
|3. Real Sociedad
|9
|20
|4. Real Betis
|10
|18
|5. Osasuna
|10
|18
|6. Atletico Madrid
|8
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2