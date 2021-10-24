Aksu TV ailesi Hurda Cafe ve restoranda bir araya geldi

Aksu TV ailesi olarak yeni yayın dönemine başladığımız şu günlerde kurumumuzda çalışan ekip arkadaşlarımıza Hurda Cafe ve Restaurant’ta eğlence tertip edildi.

AKSU TV HABER 24.10.2021, 16:16 24.10.2021, 18:41

Kahramanmaraş’a kazandırılan Hurda Cafe ve Restaurant’ta Aksu TV çalışanlarını misafir eden Avşaroğlu ailesi Anadolu Medya Ödüllerinde yılın yerel kanalı seçilmesi sebebiyle yemek ve canlı müzik etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Haber Müdürü Murat Eğridağ, Sosyal Nedya Koordinatörü, İçyapımlar Koordinatörü Sercan Yarım, Haber Muhabirleri, Kameramanlar ve Sosyal medya ekibi katılım sağladı.

Etkinlikte canlı müzikler eşliğinde eğlenilirken katılım sağlayan çalışma arkadaşlarımızı bu kez sorular cevap veren taraf oldu.

Hurda Cafe ve Restaurant İşletme Yöneticisi Ahmet Güllüce ise yaptığı açıklama da “Aksu TV ailesini almış olduğu ödül ve yeni yayın dönemine girdiği şu günlerde misafir etmek istedik” diye konuştu.

Güllüce öte yandan mekan hakkında bilgiler verdi.

#14.yıl #Hurda Cafe ve Restaurant #Kutlama #Aksu TV ailesi #Aksu Tv
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