Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner’in annesi Elif Öner vefat etti!

Merhume Elif Öner’in cenazesi bugün Osmaniye Düziçi’nde toprağa verildi.

Koronavirüs tedbirleri gereği belirli sayılarla sosyal mesafe kurallarına uyarak taziyeleri kabul eden Öner ailesini bu acı gününde yol arkadaşları Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı, Haber Müdürü Murat Eğridağ ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmet Çataltaş yalnız bırakmadı.

Aksu TV ailesi olarak birkez daha merhmume Allah’tan rahmet değerli büyüğümüz Erol Öner’e taziyelerimizi iletiriz.