Altının fiyatı rekor kırdı...İmitasyona talep arttı!
Altının gram fiyatı her geçen gün artarak rekorunu geliştirmeye devam ederken, düğün yapacak kişiler ise imitasyon altına yöneldi. Ortalama fiyatı 3-4 bin lirayı bulan altın bilezikler yerine, 30 TL'ye gerçeğine benzeyen sahte bilezikler gelinlerin kollarını süslemeye başladı.
AKSU TV HABER 29.08.2020, 16:18 29.08.2020, 20:04
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Altın fiyatlarının yükselmesiyle imitasyon takıların da fiyatları yüzde 30 oranında arttı. Vatandaşlar artık altın takı yerine altın kaplama imitasyon takıları tercih ediyor.
Altın fiyatlarının son günler rekor üstüne rekor kırmasıyla gözler imitasyon takılara çevrildi.
Altın kaplama imitasyon takılar bugünlerde kadınların gözdesi haline geldi.
Vatandaşlar gerçek altın yerine imitasyon takıları almayı tercih ediyor.
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