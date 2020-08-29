Altının fiyatı rekor kırdı...İmitasyona talep arttı!

Altın fiyatlarının yükselmesiyle imitasyon takıların da fiyatları yüzde 30 oranında arttı. Vatandaşlar artık altın takı yerine altın kaplama imitasyon takıları tercih ediyor.





Altın fiyatlarının son günler rekor üstüne rekor kırmasıyla gözler imitasyon takılara çevrildi.





Altın kaplama imitasyon takılar bugünlerde kadınların gözdesi haline geldi.



Vatandaşlar gerçek altın yerine imitasyon takıları almayı tercih ediyor.

