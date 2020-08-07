ANG Almila İlaçlama koronavirüs tedbirlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor!
Türkiye’den, koronavirüs vakasının artmaya başlamasının ardından tedbirlerini sıklaştıran vatandaşlar, salgından korunmak için özellikle dezenfeksiyon önlemleri almaya başladı. 12 yıldır dezenfekte ve ilaçlama işini yapan ANG Almıla İlaçlama taleplere yetişmeye çalışıyor.
AKSU TV HABER 07.08.2020, 15:23 07.08.2020, 19:04
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ANG ALMILA ilaçlama ekipleri kamu, kurum ve kuruluş binaları, halk otobüsleri, duraklar, taksi durakları, servis araçları, otogar ve yolcu otobüslerini düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Aksu TV baştan aşağı dezenfekte edilerek koronavirüsten önlemini almaya devam ediyor. Başta Stüdyo olmak üzere koridorlar, yemekhane, reji, haber dairesi, ve daha bir çok alan Ang Almıla ilaçlama tarafında güvenilir, hijyen ve hassasiyetle ilaçlandı.
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