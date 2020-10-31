ANG Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Gürz, Güne Başlarken’e konuk oldu!
ANG Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz, Güne Başlarken’e konuk oldu.
AKSU TV HABER 31.10.2020, 13:22
Kurtuluş Şükür’ün, sorularını cevaplayan Gürz, ilaçlama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verirken kullanılan dezenfektanların da bu süreçte çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.
Başkan Gürz, programda sahte alkol konusunun da çok önemli olduğunu vurgulayarak bu konuda ANG Almila olarak çok dikkatli ve özenli davrandıklarını belirtti.
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Ekim 2020
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:49
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:16
|Akşam
|17:42
|Yatsı
|18:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Balıkesirspor
|8
|10
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Ümraniye
|8
|8
|13. Bursaspor
|7
|7
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Cádiz
|8
|14
|3. Real Madrid
|6
|13
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3