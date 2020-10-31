ANG Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Gürz, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Kurtuluş Şükür’ün, sorularını cevaplayan Gürz, ilaçlama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verirken kullanılan dezenfektanların da bu süreçte çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Başkan Gürz, programda sahte alkol konusunun da çok önemli olduğunu vurgulayarak bu konuda ANG Almila olarak çok dikkatli ve özenli davrandıklarını belirtti.



