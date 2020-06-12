ANG Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Gürz, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz Aksu TV’nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Güne Başlarken Programına Canlı Yayın Konuğu Oldu.
AKSU TV HABER 12.06.2020, 17:25 12.06.2020, 20:31
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Yönetim Kurulu Başkanı Gürz ilaçlamalarda dikkat edilmesi gerekenleri Aksu Haber’e paylaştı.
Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz Kovid-19 süreci boyunca Kahramanmaraş halkının yoğun bir talebi olduğunu söyledi.
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