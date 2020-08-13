Antikacı Altıgöz, ''Büyük bir koleksiyona Kahramanmaraş olarak sahibiz''

Küçük yaşlardan itibaren hobi olarak başladığı antikacılıkta topladığı ürünleri geçmişten geleceğe taşıyor.

Elinde her türlü ürün bulunan altıgöz, bu zamana kadar biriktirdiği ürünlerle birlikte depoları adeta tarih kokuyor.

Binbir türlü ürünü biriktirerek hemen hemen bir müze oluşturacak şekile ulaştırdığını belirten antikacı Cihan Altıgöz, “büyük bir koleksiyona Kahramanmaraş olarak sahibiz” dedi.