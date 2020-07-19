Araba Pazarı’nda vatandaş umduğunu bulamıyor

Günden güne araba fiyatlarının hareketliliği, Araba Pazarında alıcıyı da, Satıcıyı da memnun etmiyor

Bunun yanı sıra Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle özellikle son aylarda büyük rağbet gören ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan tablo bir takım düzenleme kararlarını da beraberinde getirdi

Buna göre, ikinci el araba alacakların tek adresi haline gelen online satışlarda ilan girişlerine TC kimlik numarası ve ekspertiz raporu zorunluluğu getiriliyor.