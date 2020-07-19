Araba Pazarı’nda vatandaş umduğunu bulamıyor
Kahramanmaraş’ta Her Pazar İkinci El Araç Almak ya da satmak İsteyen Vatandaşların Uğrak Yeri Olan Oto Galericiler Sitesi’nde bu hafta ilgi çok ama alım-satım hiç yok.
AKSU TV HABER 19.07.2020, 17:57 19.07.2020, 19:45
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Günden güne araba fiyatlarının hareketliliği, Araba Pazarında alıcıyı da, Satıcıyı da memnun etmiyor
Bunun yanı sıra Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle özellikle son aylarda büyük rağbet gören ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan tablo bir takım düzenleme kararlarını da beraberinde getirdi
Buna göre, ikinci el araba alacakların tek adresi haline gelen online satışlarda ilan girişlerine TC kimlik numarası ve ekspertiz raporu zorunluluğu getiriliyor.
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